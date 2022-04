Ucraina, incontro Guterres-Lavrov: "Obiettivi di Mosca non chiari"

Prima di incontrare il presidente Putin, il segretario generale delle Nazioni Unite ha avuto un dialogo "molto aperto" con il ministro degli Esteri del Cremlino. Mosca punta il dito contro i Paesi occidentali: "Se continueranno a consegnare armi difficilmente i negoziati avranno buoni esiti" ascolta articolo Condividi

È stato un dialogo “molto aperto” quello che si è tenuto a Mosca tra il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Al termine dell’incontro - che ha preceduto quello in programma con Vladimir Putin - Guterres ha ribadito che sul conflitto in Ucraina “ci sono due posizioni diverse”. Da un lato la Federazione russa, secondo cui “quello che sta avvenendo è un'operazione militare speciale" con un obiettivo che il segretario Onu definisce “non ancora annunciato”. Dall’altro le Nazioni Unite, ferme nel considerare l’invasione dell’Ucraina come “una violazione dell'integrità territoriale”. Guterres ha chiesto "un cessate il fuoco il prima possibile" e si è detto “fortemente convinto che prima si mette fine alla guerra meglio sarà per tutti". Lavrov ha detto che la Russia “è per una soluzione negoziata”, sottolineando ancora una volta come - secondo Mosca - quanto sta succedendo in Ucraina “è il risultato dell'espansione incontrollata della Nato” nei Paesi dell’Est Europa. Il ministro degli Esteri del Cremlino ha poi puntato il dito contro i Paesi occidentali per i rifornimenti di armi a Kiev e contro lo stesso presidente ucraino Zelensky, che secondo Mosca non sarebbe interessato “ai negoziati” (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24).

Guterres: "Preoccupato per crimini di guerra" vedi anche Ucraina, vertice tra Usa e alleati nella base di Ramstein in Germania Guterres ha detto di essere arrivato a Mosca “come messaggero di pace”, puntando al “salvataggio di vite e alla riduzione della sofferenza". Il segretario Onu ha espresso la sua preoccupazione per i numerosi rapporti che parlano di “violazioni ripetute dei diritti umani e di crimini di guerra in Ucraina". Per questo, ha dichiarato Guterres, "i corridoi umanitari sono necessari e devono essere rispettati da tutti: ho proposto un gruppo di contatto umanitario con Russia e Ucraina perché questi corridoi siano efficaci e rispettati". Occhi puntati soprattutto sulla città di Mariupol, ormai un simbolo del conflitto per la forza con cui continua a essere colpita dai russi: “Serve un lavoro coordinato per consentire le evacuazioni sicure nelle direzioni che sceglieranno", ha detto Guterres.

Lavrov: "Con aiuti militari da Occidente negoziati difficili" vedi anche Putin dopo l’Ucraina “potrebbe puntare a Moldavia e Georgia” Lavrov si è detto pronto a riprendere i negoziati di pace, che sarebbero arrivati a uno stallo anche per i continui aiuti militari che vari Paesi occidentali, tra cui l’Italia, stanno fornendo a Kiev. Se la situazione rimarrà questa, ha detto Lavrov, “difficilmente i negoziati avranno buoni esiti”, anche se Mosca sarebbe pronta “a riprenderli se qualcuno presenterà idee interessanti". In ogni caso, in questa fase del conflitto, discutere di accordi “è prematuro: vogliamo risposte all'ultima variazione del documento inviata 12 giorni fa ma che forse non è stata consegnata a Zelensky, che ha detto di non esserne a conoscenza". In merito ai civili ucraini, Lavrov ha detto che la Russia è "pronta a collaborare" con l'Onu per la loro salvaguardia.