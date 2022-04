Ucraina, vertice tra Usa e alleati nella base di Ramstein in Germania

Summit straordinario nella base militare americana in Germania, presenti i ministri della Difesa di oltre 40 Paesi. Il segretario del Pentagono Lloyd Austin: “Siamo qui riuniti per aiutare l'Ucraina a vincere la battaglia contro la Russia, per aiutare ora e dopo la guerra. È un conflitto di natura imperiale, voluto da Putin solo per soddisfare le sue ambizioni”. Berlino abbandona la via della prudenza: manderà a Kiev dei panzer Gepard