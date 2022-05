DIRETTA Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi sulla crisi

Le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre a 17 regioni tra cui Mykolaiv, Donetsk, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia. Violenti combattimenti nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Mosca annuncia in serata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione dei civili. Il Cremlino fa sapere che Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti. Le forze russe si sono esercitate nell'enclave occidentale di Kaliningrad in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari. Non c’è alcun accordo su un eventuale incontro tra il Papa e il presidente russo Putin. Bruxelles propone le nuove sanzioni a Mosca, che prevedono fra l'altro l'embargo graduale sul petrolio, ma incassa il no dell'Ungheria. A Budapest non basta nemmeno la possibilità di una proroga mirata dell'embargo fino a fine 2023, chiesta anche da Slovacchia e Bulgaria. Kiev attacca: “Complici di Mosca”. E slitta la decisione del Consiglio Ue sulle misure. Anche Londra vara nuove sanzioni: la Russia e le sue aziende sono bandite dai servizi della City. Mattarella: "La nostra Costituzione sottolinea la vocazione alla pace dell'Italia".

