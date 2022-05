Lavrov e la frase su Hitler ebreo, Bennett: Putin si è scusato

Le affermazioni del ministro degli Esteri russo, che in un'intervista a Rete 4 aveva detto che Zelensky ha origini ebraiche "come Hitler", avevano scatenato l’ira di Israele

La nota di Israele

A dare notizia delle scuse del presidente russo è stato l'ufficio del primo ministro israeliano Naftali Bennett. "Il premier ha accettato le scuse del presidente Putin per i commenti di Lavrov e lo ha ringraziato per aver chiarito la sua posizione sul popolo ebraico e la memoria dell'Olocausto". Secondo quanto riferito, Bennett ha anche chiesto a Putin di "esaminare le opzioni umanitarie" per l'evacuazione dei civili da Mariupol, "una richiesta arrivata dopo il colloquio di ieri di Bennett con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky". Il comunicato del servizio stampa del Cremlino non conteneva questo aspetto tra i contenuti del colloquio elencati.