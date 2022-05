4/10 ©Ansa

Per portare a termine il progetto, ha detto sempre Cingolani, “serve un commissario e una procedura rapida”. Per Ravenna responsabile sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (in foto). Per Piombino sarà il suo omologo toscano, Eugenio Giani. In entrambe le regioni sono già iniziate le operazioni tecniche e i primi rilievi per capire come procedere

