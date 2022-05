DIRETTA Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi sulla crisi

“Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'Ucraina si stia attenuando”, ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. Per il presidente Putin Mosca è pronta a garantire l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal ma solo se i militari all'interno si arrendono. L'Onu annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare oggi alla fabbrica per evacuare i civili. La zona di guerra di Mariupol è un "inferno", dicono il segretario generale Onu, Antonio Guterres, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Cancellata la parata russa a Donetsk e Lugansk per la festa della Vittoria del 9 maggio. Mosca annuncia un'esercitazione con missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania. Gli Usa avrebbero fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato Kiev a colpire l'incrociatore russo Moskva, affondato il 14 aprile. Draghi annuncia che l'Italia ha aumentato a più di 800 milioni i fondi per sostenere i profughi ucraini.

