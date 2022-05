Acciaieria Azovstal di Mariupol, perché ha un ruolo così importante

1/7 ©Ansa

L’Azovstal non è solo un’acciaieria, ma è anche l'ultimo presidio della resistenza ucraina nella città portuale di Mariupol. Tanto da essere diventata la "priorità numero uno" per la leadership politica e militare dell'Ucraina. Ma perché questo luogo ha un ruolo così importante nel conflitto in corso? E perché i russi puntano a conquistarlo? (Nella foto l'acciaieria ad aprile)

