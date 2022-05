Guerra in Ucraina, fregata russa in fiamme: colpita da razzo di Kiev

Una fregata russa Petrel 11356R, la Admiral Makarov, ha preso fuoco nel Mar Nero, non lontano dall'Isola dei Serpenti, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Lo ha confermato su Telegram il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, come riportato anche dai media ucraini. Un'esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Aerei russi stanno sorvolando quell'area del Mar Nero e navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della fregata. Lo Stato maggiore ucraino, secondo i dati aggiornati, afferma che "i russi hanno perso una nave". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)