Cnn, da Usa informazioni a Kiev per colpire l'incrociatore Moskva

Il coinvolgimento degli Usa

Come afferma la Cnn, le forze ucraine dopo aver avvistato la Moskva nel Mar Nero hanno chiamato i loro contatti a Washington per chiedere di verificare l'identità della nave da guerra. Secondo le fonti riportate dalla testata statunitense, gli Usa hanno confermato che si trattava proprio della Moskva e hanno fornito all'Ucraina informazioni dettagliate sulla sua posizione. Le stesse fonti hanno però riferito che non è chiaro se gli Stati Uniti fossero a conoscenza dell'intenzione di Kiev di colpire la nave ammiraglia russa. L'addetto stampa del Pentagono John Kirby in una successiva dichiarazione alla Cnn ha affermato: "Non abbiamo fornito all'Ucraina informazioni specifiche sul bersaglio per la Moskva. Non siamo stati coinvolti nella decisione degli ucraini di colpire la nave o nell'operazione che hanno effettuato. Noi non era a conoscenza dell'intenzione dell'Ucraina di prendere di mira la nave". E ha aggiunto: "Gli ucraini hanno le proprie capacità di intelligence per rintracciare e prendere di mira le navi della marina russa, come hanno fatto in questo caso".