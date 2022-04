Guerra Russia Ucraina, Mosca: sulla Moskva un morto e 27 dispersi

Mondo

Era considerata la nave più importante della flotta militare di Mosca : avrebbe dovuto portare l’esercito russo alla conquista della città ucraina di Odessa. L’incrociatore missilistico di classe Slava Moskva -186 metri, 12.500 tonnellate, in servizio dal 1982 per la marina dell’Urss - adesso è fuori uso

L'attacco rivendicato da Kiev - dice la portavoce della Guardia costiera ucraina Natalia Humeniuk, citata dall'agenzia Unian - avrebbe dato il via a una "lotta per la sopravvivenza" a bordo del Moskva. Le avverse condizioni meteo non avrebbero consentito ai russi di evacuare l'equipaggio. "Abbiamo osservato mentre altre navi cercavano di portare soccorsi ma anche le forze della natura erano dalla parte dell'Ucraina: la tempesta non ha consentito una tranquilla operazione di salvataggio o di evacuare l'equipaggio", ha detto Humeniuk