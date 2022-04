Guerra in Ucraina, esplosione su nave da guerra russa nel Mar Nero

Una nave da guerra russa nel Mar Nero è stata "seriamente danneggiata" a seguito di un'esplosione. Si tratta dell’incrociatore missilistico Moskva (Mosca), che secondo la Cnn e il New York Times sarebbe l’ammiraglia della flotta di Mosca in quelle acque. Emergono però ricostruzioni contrastanti sulle cause: per Kiev la nave sarebbe stata colpita da missili ucraini, mentre il ministero della Difesa russo parla di un incendio che ha fatto esplodere le munizioni a bordo. La nave, riporta la Cnn sarebbe stata abbandonata oppure è affondata. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)