DIRETTA Guerra Russia Ucraina, le ultime news del 7 maggio sulla crisi

Il presidente ucraino Zelensky sarebbe pronto a sacrificare la Crimea per fermare la guerra. Il leader ucraino apre ad un accordo con i russi nel caso di un loro ritiro ai confini del 23 febbraio. Da Mosca i segnali sono ambigui. Per il ministero degli Esteri i negoziati sono in "stallo", mentre Vladimir Putin è pronto a sfidare nuovamente l'Occidente, facendo volare il suo aereo per la guerra nucleare alla parata del 9 maggio. "Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal le truppe russe hanno sparato su un'auto che stava trasportando dei civili per evacuarli dalla fabbrica. Un soldato è stato ucciso e ci sono 6 feriti". L'intera zona di Mariupol è definita "un inferno" tanto dal segretario generale Onu Guterres come dal presidente ucraino Zelensky. Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da un razzo ucraino Neptune. Lo conferma il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, citato dai media ucraini, anche se gli Stati Uniti hanno detto di non avere elementi per confermare l'attacco alla fregata. Il presidente americano Joe Biden firmerà lunedì 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra la vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, la legge che velocizzerà la fornitura di armi all’Ucraina.