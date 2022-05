Ucraina, l'acciaieria Azovstal e Mariupol distrutte dalle bombe. FOTO

1/13 ©Getty

Nessuna tregua per la città di Mariupol, dove si trova l’acciaieria Azovstal, da mesi diventata rifugio per centinaia di civili e militari ucraini che si sono nascosti nei suoi sotterranei per sfuggire ai bombardamenti russi

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, bombe su acciaieria Azovstal riprese da un drone