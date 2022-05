Felpa di Zelensky venduta per 105mila euro: ricavato in beneficenza

L'indumento verde militare, indossato dal presidente ucraino in tutte le dirette tv durante la guerra, è stato protagonista di un'asta di raccolta fondi per Kiev svoltasi da Christie's. Battitore il premier inglese Johnson

La felpa verde militare in pile, indossata dal presidente ucraino Zelensky in tutte le dirette tv durante la guerra, è stata venduta per 90mila sterline, circa 105mila euro, in un'asta di raccolta fondi per l'Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).