Ucraina, la Duma accusa: Usa partecipano alla guerra contro la Russia

Per il presidente del parlamento russo Volodin, gli Stati Uniti di fatto hanno ammesso di coordinare le operazioni militari contro Mosca. "Per i crimini commessi dal regime nazista di Kiev dovrà essere chiamata a rispondere anche la dirigenza statunitense"

Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha accusato gli Stati Uniti di partecipare "alle ostilità in Ucraina". Sul suo canale Telegram, Volodin ha aggiunto: "Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzature, Washington coordina e sviluppa le operazioni militari" per conto del "regime nazista di Kiev", "partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro Paese". Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).



Volodin: "Usa di fatto hanno ammesso di coordinare operazioni militari" leggi anche Guerra in Ucraina, Biden annuncia nuovi aiuti a Kiev per 150 milioni "Il presidente degli Stati Uniti Biden, chiedendo di fermare le fughe di notizie sullo scambio di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ha ammesso che Washington è stata smascherata", ha sottolineato Volodin. "Dopo il colpo di Stato, in Ucraina lavorano consulenti e istruttori stranieri. Ma oggi Washington essenzialmente coordina e sviluppa le operazioni militari", ha aggiunto. Poi ha attaccato: "Per i crimini commessi in Ucraina dal regime nazista di Kiev deve essere chiamata a rispondere anche la dirigenza statunitense, che si aggiunge così alla lista dei criminali di guerra".

L'attacco del presidente della Duma all'Ue: "Unità dell'Europa sta crollando" leggi anche Stoltenberg: "Nato non accetterà mai l'annessione russa della Crimea" Nella giornata di ieri, Volodin aveva preso di mila l'Ue, sostenendo che "l'unità europea sta crollando". Per il presidente della Duma "con l'introduzione delle sanzioni contro la Russia, i Paesi dell'Unione Europea non hanno unità su questo tema. Pertanto, bisogna cercare altre forme decisionali, abbandonando il principio che esisteva da anni", ha speigato riferendosi alla richiesta del Parlamento europeo di abbandonare il diritto di veto dei Paesi membri dell'Ue. Per Volodin "milioni di persone in Europa saranno private del diritto di voto. I loro Stati perderanno la loro sovranità".