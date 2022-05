Guerra in Ucraina, Biden annuncia nuovi aiuti a Kiev per 150 milioni

Mondo

Ucraina, chi erano i generali russi morti in battaglia

A inizio maggio, stando a quanto riportano fonti ucraine, sarebbero 12 gli uomini tra i più alti ranghi militari di Mosca ad essere stati uccisi. In alcuni casi, come in quello del vicecomandante dell'8° Armata Vladimir Florov, la morte è stata confermata anche da ambienti russi. Ecco chi erano i comandanti e i vicecomandanti del Cremlino morti per mano dei soldati di Kiev

Dodici generali russi sarebbero stati uccisi dalle forze ucraine. È quanto dichiarano fonti di Kiev. I numeri sono alti e inusuali: raramente in conflitti passati sono caduti così tanti alti ranghi militari in poco tempo. Ad aiutare le forze di Kiev a colpire importanti cariche dell’esercito russo sarebbero stati anche i servizi di intelligence degli Stati Uniti. A riportarlo è il New York Times

VITALY GERASIMOV – Tra i generali uccisi in guerra - come riportato da diversi media internazionali tra cui la Cnn - ci sarebbe anche Vitaly Gerasimov, vicecomandante della 41° Armata del Distretto militare centrale. In passato aveva partecipato alle operazioni militari in Cecenia, in Siria e in Crimea