8/11 ©Ansa

Concessioni che però non sono bastate a Budapest: "Così com'è non sosterremo la proposta", ha replicato il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, minacciando di fatto il veto. Kovacs ha spiegato che Budapest non vede "alcun piano o garanzia su come una transizione" dal petrolio russo "potrebbe essere gestita sulla base delle proposte attuali e su come sarebbe garantita la sicurezza energetica dell'Ungheria"