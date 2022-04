Guerra Ucraina, Biden blocca le importazioni di petrolio dalla Russia

Il presidente degli Stati Uniti ha controfirmato anche le leggi sullo stop alle normali relazioni commerciali con Mosca e la Bielorussia. L’Ue invece non è pronta a un embargo al petrolio russo e il tema non sarà affrontato dai ministri degli Esteri lunedì: "Non c'è l'unanimità". In vigore il quinto pacchetto di sanzioni europee: nella black list anche le due figlie di Putin e i direttori dei media filo Cremlino

Gli Stati Uniti continuano ad aumentare la pressione sulla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina ( IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Il presidente Joe Biden - ha annunciato la Casa Bianca in una nota - ha controfirmato le leggi approvate dal Congresso che pongono fine alle normali relazioni commerciali con la Russia e un provvedimento che impone il bando delle importazioni petrolifere da Mosca. I rapporti commerciali sono congelati anche con la Bielorussia. A compiere un passo simile l'Unione europea invece non sembra ancora pronta: l'embargo al petrolio russo dovrà aspettare. La questione non sarà trattata dai ministri degli Esteri dell'Ue lunedì: "Non c'è l'unanimità".

Le sanzioni europee e il declassamento di Standard&Poor's

Mentre l’Ue ancora non trova unità d’intenti sul fronte del petrolio, entra comunque in vigore un quinto pacchetto di sanzioni europee contro Mosca, tra cui lo stop al carbone da agosto. Sono 217 le personalità russe inserite nella black list: tra queste le due figlie di Putin, Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, l'oligarca patron di Rusal, Oleg Deripaska, il direttore dell'agenzia di stampa Tass, Sergei Mikhailov, quello della Komsomolskaya Pravda, Vladimir Sungorkin e il direttore della Vgtrk, la radiotelevisione statale russa, Oleg Dodrodeev. Contemporaneamente Standard&Poor's ha declassato il debito russo in valuta estera della Russia da CC a SD, cioè in default selettivo. Il downgrade riflette il pagamento in rubli di bond denominati in dollari con scadenza 4 aprile. "Non ci attendiamo che gli investitori siano in grado di convertire in dollari il pagamento effettuato in rubli, o che il governo sia in grado di convertire" i rubli in dollari durante il periodo di grazia di 30 giorni, afferma S&P.