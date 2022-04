10/10 ©Ansa

Secondo Coldiretti c’è “necessità di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal grano al mais fino all'atteso piano nazionale per l'alimentazione degli animali in allevamento”. Il presidente Ettore Prandini (in foto) dice che “bisogna invertire la tendenza ed investire per rendere il Paese più possibile autosufficiente per le risorse alimentari. Nell'immediato occorre salvare aziende e stalle dalla crisi finanziaria per poi investire per aumentare produzione e rese dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane"