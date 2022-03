Guerra in Ucraina, come incide sulla filiera della pasta italiana?

6/10 ©Ansa

"In linea di massima – ha spiegato D'Egidio – l'influenza della guerra in Ucraina non dovrebbe stravolgere, più di tanto, il settore della pasta, in cui gli aumenti non sono legati soltanto all'approvvigionamento di grano, ma anche al rincaro dei prezzi nei trasporti, comunque precedente alla guerra"