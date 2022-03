Il grano tenero è in calo ma prodotti come pane e biscotti sono ancora in aumento, così come la pasta, che però si produce dal grano duro (importato da zone non interessate dal conflitto in Ucraina). Dalla materia prima al pane – calcola Assoutenti - il prezzo aumenta di 13 volte. Rincari anomali anche per benzina, pesce e ortofrutta