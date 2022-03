1/10 ©IPA/Fotogramma

Dal 2 dicembre 1973 un’Italia abituata al boom economico si risvegliò più povera. Mentre si cerca di capire e arginare le possibili conseguenze economiche per il nostro Paese causate dalla guerra in Ucraina, c’è chi ricorda il periodo di austerity dello Stivale negli anni ’70. Dai primi di dicembre 1973 e fino al 2 giugno del 1974 l’Italia piombò nel buio. Ci fu chi tirò fuori dalla cantina la bicicletta, chi il tandem e i pattini, qualcuno addirittura la carrozzella e il cavallo, per non dover acquistare carburante per la macchina

GUARDA IL VIDEO: Guerra in Ucraina: quali rischi per l'economia italiana