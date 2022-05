DIRETTA Guerra Russia Ucraina, le news di oggi 8 maggio sulla crisi

Tutti i civili, donne, i bambini e gli anziani, sono stati evacuati da Azovstal. "Stiamo preparando la seconda fase della missione di evacuazione: i feriti e i medici. Se tutti rispettano gli accordi. Se non ci sono bugie. E stiamo lavorando per evacuare i nostri militari. Tutti gli eroi a difesa di Mariupol", ha reso noto il presidente ucraino Zelensky riferendosi ai soldati ancora asserragliati nell'acciaieria. "È estremamente difficile. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale. Ma non perdiamo la speranza. Non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un'opzione diplomatica che possa funzionare ", ha aggiunto. Secondo media locali, la Russia ha lanciato 4 missili sull'Oblast di Odessa. Non sono state segnalate vittime. Ordigni russi hanno colpito anche Kostiantynivka, nell'Oblast di Donetsk: un primo bilancio parla di 2 morti e 9 feriti. Almeno due morti dopo il raid russo che ha colpito una scuola nel villaggio di Belogorovka, nella regione di Lugansk. Una nave russa di classe Serna, imbarcazione da sbarco con sistema a cavità aerea costruita per la Marina russa, sarebbe stata colpita e distrutta da unità ucraine nelle acque del Mar Nero, vicino all'isola di Snake. Stoltenberg: "Nato non riconoscerà mai l'annessione della Crima alla Russia". Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin accusa gli Usa: "Partecipano alle ostilità in Ucraina, sono criminali di guerra". Oggi il G7 con Zelensky e il vertice UE sulle sanzioni.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: