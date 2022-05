3/10 ©IPA/Fotogramma

La guerra in Ucraina influenzerà l’evento anche in altri modi. Secondo Gulagu.net, progetto che si occupa di diritti umani in Russia, Mosca starebbe pensando di far sfilare alla parata sulla Piazza Rossa 500 prigionieri di guerra, in violazione alla Convenzione di Ginevra, mentre sarebbe già stato deciso che otto caccia MiG-29SMT si alzeranno in volo per formare la 'Z', diventata simbolo del sostegno all'"operazione speciale" in Ucraina

