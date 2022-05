6/14 ©IPA/Fotogramma

Mai come quest’anno, con la guerra lanciata in Ucraina, la parata sarà occasione per il Cremlino per compattare lo spirito patriottico e mostrare al mondo la potenza delle sue forze armate. Il 9 maggio è considerato da molti come un orizzonte entro il quale Putin vorrebbe chiudere la guerra, o quanto meno portare a casa un'importante vittoria, ma sul campo l'offensiva sul Sud e l'Est dell'Ucraina procede a rilento. (Nella foto Vladimir Putin alla parata del 2021)

Putin e la "guerra totale" contro l'Ucraina: ecco che cosa può cambiare dal 9 maggio