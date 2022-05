Russia, la strategia di Putin per nascondere il dissenso interno

I media indipendenti russi hanno iniziato a evidenziare le crepe nel potere del Cremlino dopo alcune sparizioni importanti tra i fedelissimi del presidente, interpretate come “epurazioni” per il fallimento della prima fase dell’invasione dell’Ucraina. Il ritorno in pubblico del funzionario dell’Fsb Serjei Beseda, sparito da inizio marzo, è visto dai media come un tentativo di restituire un immagine unita dei piani alti del potere