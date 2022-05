3/10 ©Ansa

Le trasmissioni televisive hanno presentato infatti il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat, capace di trasportare testate nucleari. È stato testato nei giorni scorsi da Mosca e annunciato al mondo da Putin come 'l'arma in più per difendersi dalle minacce'

"Guerra totale" contro l'Ucraina: ecco che cosa può cambiare dal 9 maggio