Ucraina, Nancy Pelosi a Kiev per incontrare Zelensky

Anche Nancy Pelosi è volata a Kiev per incontrare Zelensky. Con un post condiviso su Twitter, è stato lo stesso presidente ucraino a rendere nota la visita della speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. "Facciamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia", dice Pelosi nel filmato (GUERRA IN UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).