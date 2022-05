5/10 ©Ansa

Marina Ovsyannikova, giornalista e producer di Channel 1, la tv russa controllata dallo Stato, è stata interrogata per 14 ore e multata e ora rischia il carcere per aver fatto irruzione sul set del Tg con in mano un cartellone con la scritta “No War” in inglese, mentre in russo metteva in guardia sulle bugie della propaganda sulla guerra

La giornalista russa Ovsyannikova che protestò in TV assunta dal giornale tedesco Die Welt