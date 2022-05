Armi, comunicazioni, intelligence: così gli Usa stanno aiutando Kiev

3/11 ©IPA/Fotogramma

Con l’intensificarsi della guerra, insieme ad altri strumenti da difesa, sono arrivate le armi offensive: artiglieria pesante (come gli obici Howitzer da 155 mm), missili a guida laser, blindati Humvees (in foto). E ancora: droni di vario genere, da quelli da ricognizione tipo Puma a quelli kamikaze come gli Switchblade e i Phoenix Ghost, creati su misura dall'aviazione Usa per le esigenze delle forze armate ucraine

