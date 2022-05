2/10 ©Getty

Come si legge in un comunicato sul sito, Pam aveva già lanciato l’allarme per quest’anno, sostenendo che il 2022 sarebbe stato “un anno di fame catastrofica, con 44 milioni di persone in 38 paesi ad un passo dalla carestia”. Il conflitto in Ucraina ha però peggiorato ulteriormente lo scenario, sia perché Kiev esporta una quota significativa del grano mondiale sia perché “gli inevitabili aumenti dei prezzi derivanti dalle sanzioni sul petrolio e sul gas limiteranno l'accesso al cibo per alcune delle persone più vulnerabili del mondo”

Guerra in Ucraina, come incide il conflitto sulla filiera della pasta italiana