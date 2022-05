11/11 ©Ansa

“Dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino”, ha detto nei giorni scorsi la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola (in foto) aggiungendo che non sarà facile arrivare all’approvazione di questo pacchetto di sanzioni: “Ma noi abbiamo un'unica possibilità in queste giornate delicate, ed è continuare a mostrare l'unità sulla posizione che noi abbiamo verso la Russia, perché la Russia trae vantaggio dalle potenziali divisioni, che fino ad ora non ci sono, per continuare nell'attacco brutale all'Ucraina”