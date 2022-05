Papa: "Armi non portano mai pace, no alla pazzia della guerra"

"Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace e preghiamo per i responsabili della Nazioni perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai". Così Papa Francesco al termine del Regina Caeli. Il pontefice ha colto l'occasione anche per un "saluto speciale" "al gruppo di rifugiati ucraini e alle famiglie che li ospitano", in particolare ai fedeli, presenti in Piazza San Pietro, che venivano da Macchie, in provincia di Perugia. "L'ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l'insensata sciagura della guerra - ha ricordato Papa Francesco - alla Vergine Santa presento, in particolare, le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino" (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE).