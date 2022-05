Ucraina, G7: nuove sanzioni contro sostenitori Putin e loro familiari

Il vertice



approfondimento

Ucraina, Mattarella: "Guerra brutale scatenata dalla Russia"

Un funzionario della Casa Bianca ha riferito che l’incontro del G7 era incentrato sugli ultimi sviluppi della guerra in l'Ucraina e i leader avrebbero discusso anche di “una risposta collettiva all'insegna dell'unità del G7, compreso il ricorso a sanzioni senza precedenti per imporre gravi costi a Putin”. Al vertice, coordinato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cui i leader affermano di aver assicurato supporto "per la coraggiosa difesa dell'integrità territoriale [dell'Ucraina] e la sua lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico". Nel comunicato diffuso al termine, il G7 afferma di essere pronto ad intraprendere altre azioni per aiutare il Paese, anche dal punto di vista dell'assistenza militare e finanziaria affinché le persone possano usufruire dei servizi di base. Dura la condanna al presidente russo. I leader si dicono "scioccati" dalla "perdita umana su vasta scala, dall'attacco ai diritti umani e dalla distruzione". Secondo loro, le azioni di Putin hanno portato "onta sulla Russia e sugli storici sacrifici del suo popolo" e "non saranno risparmiati gli sforzi" per procedere contro "il presidente Putin, gli architetti e i complici di questa aggressione, incluso il regime di Lukashenko in Bielorussia". Una linea che gli Usa hanno mostrato di voler perseguire da subito, annunciando al termine dell'incontro, gli Stati Uniti nuove sanzioni.