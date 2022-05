Ucraina, dissidente Ponomarev: pericolo armi tattiche nucleari. VIDEO

"In Russia, ciò che sta avvenendo, è una sorta di estasi: un'estasi religiosa. Sì, è proprio come un'estasi religiosa intorno a questa guerra in Ucraina. La propaganda è riuscita a far sì che, molte persone non abbiano più un pensiero razionale. É proprio, in realtà, più un pensiero religioso". Queste le parole dell'attivista, politico e dissidente russo Lev Ponomarev a Sky TG24. L'uomo, noto per essere un capofila della dissidenza, vive a Mosca ed è il direttore dell'Organizzazione non governativa 'For Human Rights'. Il 20 febbraio scorso, quattro giorni prima dell'invasione, Ponomarev e altri sette attivisti erano stati arrestati per aver organizzato proteste in piazza a Mosca contro la minaccia russa in Ucraina. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)