Nevzorov a Sky TG24: carcere duro a chi non segue propaganda di Putin

Il giornalista d’opposizione ed ex membro della Duma si è scagliato contro la totale mancanza di una voce libera in Russia. “Nel mio Paese non ci possono essere altri punti di vista se non quelli della propaganda di Putin. Per gli oppositori sono previsti fino a 15 anni di carcere duro”

Alexander Nevzorov è un giornalista russo ed ex parlamentare non in linea con la versione putiniana dell'"operazione speciale in Ucraina". Intervistato nel punto di approfondimento di Buongiorno a Sky TG24, si è espresso molto duramente sulla totale mancanza della libertà di stampa e di opinione nel suo Paese. In Russia, di fatto, sono state chiuse tutte le redazioni professionistiche non colluse con la propaganda di Putin – ha detto Nevzorov. "Agli oppositori è destinato un trattamento molto duro: fino a 15 anni di carcere, in base ad una recente modifica del codice penale