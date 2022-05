6/6 ©Ansa

Negli scorsi giorni Metsola ha incontrato il premier Mario Draghi, in visita a Strasburgo. "Il suo lavoro ha dato fiducia a cittadini ed alle banche e oggi possiamo contare sulla sua perizia nel momento in cui l'Europa affronta altre sfide esistenziali come la guerra in Ucraina, è un altro momento "whatever it takes"", ha detto la presidente dell'Europarlamento al premier italiano