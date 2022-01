Parlamento europeo: Roberta Metsola eletta presidente, chi è

Nata a Malta il 18 gennaio 1979, la candidata del Ppe ha ottenuto al primo turno 458 voti favorevoli, superando le altre due donne in corsa: la svedese Alice Kunkhe (Verdi/Ale) e la spagnola Sira Rego (La Sinistra Gue). “Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale", ha detto. È la terza donna a guidare il Parlamento europeo Condividi

La nuova presidente del Parlamento europeo è Roberta Metsola. La candidata del Ppe, nata a Malta il 18 gennaio 1979, è stata eletta al primo turno di votazione con 458 voti favorevoli. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. Metsola ha così superato le altre due donne in corsa: la svedese Alice Kunkhe (Verdi/Ale) e la spagnola Sira Rego (La Sinistra Gue). In mattinata si era ritirato Kosma Zlotowski, candidato polacco dell’Ecr, il gruppo dei conservatori e riformisti (CHI ERANO I CANDIDATI).

“Voglio che le persone recuperino entusiasmo nei confronti dell’Europa” vedi anche Sassoli: "Ue di libertà e diritti" nel discorso di insediamento al Pe Riguardo all’Unione europea, Metsola ha spiegato: “Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale. La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo e nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'esatto opposto di questo". Poi ha sottolineato: "Il green deal è l'occasione per l'Europa per reinventarsi. La lotta al cambiamento climatico è un destino comune, non è possibile separare ambiente ed economia. Il Fondo per ripresa e resilienza sarà occasione per finanziare la transizione". La neopresidente ha poi avvertito: “Coloro che cercano di distruggere l'Europa sappiano che questo Parlamento la difenderà. Per coloro che minacciano donne e cittadini Lgbt sappiano che questo Parlamento li difenderà, coloro che minacciano lo stato di diritto sappiano che non indeboliranno l'unità di questo Parlamento".

Chi è Roberta Metsola, presidente più giovane e terza donna vedi anche Strasburgo, al Parlamento Ue la commemorazione per Sassoli L’annuncio dell’elezione di Metsola è stato accolto con un lungo applauso dell'emiciclo, seguito da sorrisi e strette di mano. La politica ha incassato 113 voti in più rispetto al suo predecessore Sassoli, che fu eletto al secondo turno. A suo favore hanno annunciato il proprio voto favorevole la Lega e il gruppo Ecr. Metsola diventa presidente dell'Europarlamento nel giorno del suo compleanno: la politica maltese, membro del Partito Nazionalista dell'isola del Mediterraneo, è nata il 18 gennaio 1979. È la più giovane presidente dell'Assemblea di Strasburgo e la terza donna nella storia del Parlamento europeo, dopo le due francesi Simone Veil e Nicole Fontaine.