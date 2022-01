Metsola, le posizioni sull’aborto della presidente dell’Europarlamento

La 43enne maltese, appena eletta all’Assemblea di Strasburgo ha chiarito: “Le mie posizioni sull'aborto saranno quelle del Pe. Non voterò più sul tema, in passato ho difeso la posizione di Malta”. Finora, infatti, si descriveva come "dichiaratamente pro life” e ha spesso votato contro provvedimenti a favore dell’interruzione di gravidanza

"Le mie posizioni sull'aborto saranno quelle del Parlamento europeo che ora rappresento. Le promuoverò all'interno e all'esterno di questa Camera". Dopo la sua elezione come nuova presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola in conferenza stampa ha voluto subito chiarire la sua visione sul tema dell’aborto. La 43enne maltese, infatti, aveva in passato espresso posizioni considerate dalle forze di centro-sinistra come troppo conservatrici. E aveva spesso difeso il suo Paese, Malta, affinché mantenesse una sua autonomia nella posizione anti-abortista di La Valletta, unico Stato dell'Ue dove l'aborto è illegale. I voti del passato "facevano riferimento a posizioni di carattere nazionale. Io non voterò più su temi come l'aborto", ha invece sottolineato Metsola dopo l’elezione, ribadendo che il Parlamento Ue "ha sempre detto che voleva che questi diritti dovessero essere meglio protetti. Questa è la posizione dell'aula, e io mi impegno nei confronti di tutti al riguardo”.

Metsola: questo Parlamento Ue lotterà per diritti delle donne

"Questo Parlamento lotterà per i diritti delle donne”, ha dichiarato la neopresidente dell'Assemblea di Strasburgo in un'intervista all'Ansa soffermandosi sul tema dei diritti, in merito ai quali aveva ricevuto in questi giorni alcune critiche. Per Metsola, quanto accade all’Europarlamento va separato da quanto accade a La Valletta. "La situazione nel mio Paese è diversa, c'è un dibattito in corso, che però deve svolgersi in quello Stato membro", ha spiegato.

Le precedenti posizioni di Metsola sull’aborto



In passato Metsola a Strasburgo ha votato contro mozioni a favore della libera scelta delle donne sull’interruzione di gravidanza. Nel 2018 si descriveva come "dichiaratamente pro life". Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus Pro Vita & Famiglia, ha ricordato che "Metsola ha dato prova della sua attenzione al tema della vita nascente, per esempio votando contro il rapporto Matic”, approvato nell'estate del 2021, che definisce l'aborto un diritto.