Ucraina, consigliere Zelensky: "Non c’è più spazio per i negoziati"

“Credo che tutto verrà risolto sul campo perché dopo il summit a Istanbul abbiamo raggiunto alcuni accordi che sembrano validi ed essere una base per il cessate il fuoco e per arrivare alla risoluzione dei problemi con i negoziati, però i russi continuano ad attaccarci e quindi noi non vediamo nessuna volontà da parte di loro di continuare a negoziare perché stanno utilizzando tutte le risorse che hanno per attaccarci”. Lo ha detto a Sky TG24 il consigliere militare di Zelenzky Oleksiy Arestovych. E così, in una giornata segnata dalla resistenza a oltranza degli uomini asserragliati nell’acciaieria Azovstal, e dalla Conferenza dei Donatori che a Varsavia ha promesso a Kiev il sostegno dell’Occidente, il consigliere del presidente ucraino spegne qualsiasi speranza di una pace negoziata. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)