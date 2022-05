Nelle ultime ore, alcune delle persone che erano rimaste intrappolate nelle città ucraine più martoriate sono state portate in un luogo più sicuro. Tra i civili arrivati a Zaporizhzhia, ce n'erano diversi provenienti da Mariupol, dove continuano tuttora i bombardamenti (soprattutto sulla Azovstal). In giornata, altri cittadini potrebbero essere messi in salvo