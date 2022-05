Russia, a Kaliningrad simulati attacchi con missili balistici nucleari

Alle esercitazioni, fa sapere il ministero della Difesa di Mosca, hanno partecipato circa 100 militari che hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". Le azioni hanno riguardato attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico. A Istanbul il direttore generale dell’Aiea incontra il suo omologo russo di Rosatom

L'esercito russo ha effettuato alcune esercitazioni con attacchi simulati di missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Lo ha comunicato il ministero della Difesa in una nota, specificando che le unità di combattimento hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica"