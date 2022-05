Guerra in Ucraina, Giappone e Gran Bretagna firmano accordo militare

Fumio Kishida e Boris Johnson si sono incontrati oggi a Downing Street. I due premier hanno annunciato esercitazioni congiunte e hanno aumentato la collaborazione militare ascolta articolo Condividi

Rafforzare i legami sul fronte "della difesa e della sicurezza" fra Regno Unito e Giappone di fronte a una situazione internazionale segnata "dall'illegale invasione russa dell'Ucraina" e dal confronto con la Cina nell'area del Pacifico. È quanto emerge da una nota di Downing Street in merito alla visita a Londra di Fumio Kishida. Il Primo ministro giapponese, dopo le visite di ieri a Roma e in Vaticano, è stato ricevuto oggi dall'omologo Boris Johnson.

Esercitazioni congiunte e maggiore collaborazione Entrambi i premier hanno fortemente condannato l'invasione russa dell'Ucraina. Johnson e Kishida, come riportato dalla testata britannica Bbc News, hanno anche annunciato esercitazioni congiunte e una maggiore collaborazione in caso di necessità di soccorso. L'accordo è il primo nel suo genere tra il Giappone e un Paese europeo e arriva in seguito alla revisione della politica estera e di difesa del governo britannico che prevede una magigore inclinazione verso l'area indo-pacifica. I due premier hanno discusso su come esercitare pressione sulla Russia e aiutare gli alleati a raggiungere una maggiore indipendenza dal gas russo. Fumio Kishida, parlando con i dirigenti d'azienda britannici alla Guildhall di Londra prima del suo incontro con Johnson, ha infatti detto che il Giappone ha intenzione di usare reattori nucleari per ridurre la propria indipendenza dall'energia russa.

Johnson: Giappone e Gran Bretagna "superpotenze tecnologiche" approfondimento Guerra Russia-Ucraina, per 007 inglesi l’esercito russo si è idebolito "In quanto grandi isole e grandi democrazie titolari della terza e della quinta economia al mondo, il Giappone e il Regno Unito puntano di concerto a trainare la crescita, a creare posti di lavoro altamente qualificati, a rimanere due superpotenze tecnologiche". Lo ha sottolineato Johnson nel dare il benvenuto all'ospite asiatico. Per i due premier è importante rafforzare un dialogo bilaterale fra membri del G7 e ampliare la cooperazione economica nel contesto degli accordi commerciali di libero scambio post Brexit. Uno sguardo anche alla questione ambientale, per una "transizione verso un'energia verde" e più amica del clima, come pure verso la ricerca di "fonti energetiche alternative alle forniture di petrolio e gas dalla Russia".

Kishida nella lista nera di Mosca
Il premier Kishida è stato recentemente inserito (insieme ad altri esponenti politici di Tokyo) nella lista nera di persone non gradite a Mosca e sanzionate in segno di ritorsione per l'adesione del Giappone alle sanzioni anti russe decise dall'Occidente.