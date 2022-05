Papa incontra premier giapponese: "Inconcepibile uso armi nucleari"

Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in udienza in Vaticano il premier giapponese Fumio Kishida. Il Pontefice e il Primo ministro hanno discusso anche della guerra in Ucraina. "Si è parlato di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile l'uso e il possesso". Così ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.