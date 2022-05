7/10

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato con un tweet la firma dell’atto. "Sono riconoscente al presidente degli Stati Uniti e al popolo americano per aver supportato l'Ucraina nella lotta per la nostro libertà e per il nostro futuro. La firma della legge sul Lend-Lease è un passo storico. Sono convinto che vinceremo di nuovo insieme. E difenderemo la democrazia in Ucraina. E in Europa. Come 77 anni fa"

