Draghi negli Usa, oggi l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca

Il faccia a faccia si terrà alle 14 ora locale (le 20 in Italia). Come ha fatto sapere Palazzo Chigi, sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. E per parlare del coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia

È il giorno della prima visita negli Usa da presidente del Consiglio, per Mario Draghi. Il momento più importante sarà sicuramente l’incontro tra il premier e il presidente americano Joe Biden. Il faccia a faccia, come fatto sapere da Palazzo Chigi, sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. E per parlare del coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all’aggressione ingiustificata della Russia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L'incontro tra i due leader si terrà nel primo pomeriggio ora locale (le 14 a Washington, le 20 in Italia), ma prima entrambi rilasceranno brevi dichiarazioni alla stampa nello Studio ovale (IL PROGRAMMA).