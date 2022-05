Tutti i civili evacuati da Azovstal. Zelensky: "In salvo 300 persone"

Il presidente ucraino ha spiegato che adesso prende il via la seconda fase della missione, cioè portare in salvo i feriti e i medici, ma anche i militari

Più di 300 civili sono stati messi in salvo dall'inizio dell'evacuazione dall'acciaieria di Azovstal, a Mariupol. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione citato dalla Cnn. Ieri in serata era arrivata la conferma che "tutte le donne, i bambini e gli anziani" erano stati evacuati da Azovstal, come aveva fatto sapere la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Ora la seconda fase della missione

"Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione", ha detto Zelensky. Ora, ha aggiunto, prende il via la seconda fase della missione, per portare in salvo feriti e medici, ma anche tutti i militari. "Non lasciateci morire qui", dice intanto il battaglione Azov, rimasto solo nell'acciaieria proprio dopo l'evacuazione degli ultimi civili.