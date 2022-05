Putin e la cravatta italiana alla parata del 9 maggio: è di Marinella

La cravatta sfoggiata da Putin alla parata di ieri sarebbe di un’eccellenza italiana: di Marinella, per la precisione. Almeno secondo quanto afferma Maurizio Marinella, il re delle cravatte sartoriali napoletane, secondo cui il capo del Cremlino negli ultimi anni ne avrebbe ricevute 3/400, o acquistate o regalategli dall'amico Silvio Berlusconi. Non sarebbe la prima volta che lo zar indossa capi italiani in circostanze ufficiali. Lo scorso marzo si era presentato a un comizio allo stadio Luzhniki in occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea da parte della Russia con un giaccone Loro Piana. Allora i vertici dell’azienda si dissociarono (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).