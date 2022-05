Draghi negli Usa: “Pace deve essere quella che vuole Ucraina". LIVE

Il premier ha incontrato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia”, hanno detto i due leader dopo il faccia a faccia nello Studio Ovale ascolta articolo Condividi

"La Pace deve essere quella che vuole l’Ucraina, non quella imposta da alleati o altri”. Il premier Mario Draghi è negli Stati Uniti, dove ieri ha incontrato il presidente Joe Biden. Prima della ripartenza verso l’Italia il presidente del Consiglio incontra la stampa presso l’ambasciata italiana a Washington: "Ringrazio il presidente Biden e tutta l’amministrazione per l’accoglienza, l’incontro è andato molto bene. Ha ringraziato l’Italia per essere un partner forte e un alleato credibile. Siamo d’accordo che bisogna continuare a sostenere l’Ucraina, fare pressione sulla Russia ma anche chiedersi come costruire la pace. Il percorso negoziale è difficile". (LO SPECIALE GUERRA DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)

“Bisogna sedersi intorno a un tavolo” leggi anche Guerra in Ucraina, oltre 5 mln di profughi. MAPPE E GRAFICI “La guerra ha cambiato fisionomia: inizialmente si pensava di fosse un Golia e un Davide, essenzialmente di difesa disperata”, ha spiegato Mario Draghi. “Oggi il panorama si è capovolto, quella che sembrava una potenza invincibile si è dimostrata una potenza non invincibile con le armi convenzionali. Questo porta tutte le parti a riflettere sugli obiettivi della guerra e che tipo di pace si vuole. Prima di arrivare a questo punto serve che, in particolare Russia e Stati Uniti, ci si sieda intorno a un tavolo. Bisogna sforzarsi per portare le parti intorno a un tavolo”. Il rischio di una crisi alimentare Nel corso della conferenza stampa Mario Draghi ha parlato anche del rischio di una crisi alimentare causata dal conflitto: "Con Joe Biden abbiamo parlato della crisi provocata dal blocco di grani vari dall'Ucraina, perché i porti sono bloccati. Lavrov ha detto che sono bloccati perché i porti sono minati. Questo può essere un primo esempio di dialogo che si costruisce tra le due parti per salvare decine di milioni di persone”. Sul tema dell’energia il premier ha poi aggiunto: "Ho anche ricordato a Biden il tema della possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas, ipotesi accolta con favore, anche se l'amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo petrolio che su gas, si è deciso che ne riparleremo presto insieme”.

“Investire sulle rinnovabili” leggi anche Energia, si punta sulle rinnovabili: le alternative al gas russo Sul tema dell’energia Draghi ha aggiunto che servono investimenti "molto più forti" sulle rinnovabili per mantenere gli obiettivi di transizione nonostante la crisi energetica, e "il governo italiano ha preso numerosi provvedimenti di semplificazione e non avremo esitazione a prenderne altri se non vediamo un aumento degli investimenti nelle rinnovabili che significa anche effettive installazioni".

“Impegno a perseguire la pace” leggi anche Usa, Draghi incontra Biden: “Putin pensava di dividerci, ha fallito” Il presidente del Consiglio è volato negli Stati Uniti per un colloquio con il presidente Usa, avvenuto ieri: "Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia”, si legge nella sintesi del colloquio diffuso dalla Casa Bianca, dove per la prima volta dopo tanto tempo il presidente americano usa la parola "pace", su cui ha insistito oggi il capo del governo italiano. Nel loro incontro "di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe, hanno discusso misure volte a rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali”. La partnership tra Italia e Stati Uniti Joe Biden e il premier Mario Draghi, nel loro incontro nello studio Ovale, "si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali, dal Covid-19 al cambiamento climatico, come pure a continuare la loro cooperazione sulle sfide comuni di politica estera, compresa la Cina e la Libia”, si legge ancora nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca, secondo cui i due leader "non vedono l'ora di avere ulteriori discussioni ai summit G7 e Nato in giugno". Draghi e Biden hanno anche "riaffermato la forte e larga partnership Usa-Italia riflessa nei profondi e duraturi legami tra i nostri popolo e i nostri Paesi, di cui la nostra alleanza attraverso la Nato e la partnership Usa con la Ue sono componenti essenziali”.