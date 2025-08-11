Esplora tutte le offerte Sky
Colombia, morto il precandidato alla presidenza Uribe

Mondo
©Ansa

Era stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale nella capitale, Bogotà. La notizia è stata confermata sui social dalla moglie, María Claudia Tarazona

Il senatore conservatore e candidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay, è morto stamani presso la Fondazione Santa Fe di Bogotà, dove si trovava ricoverato dal 7 giugno scorso dopo essere stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale nella capitale colombiana. La notizia è stata confermata sui social dalla moglie, María Claudia Tarazona. Uribe, membro del Centro democratico (di destra), si trovava in condizioni critiche da sabato a causa di un episodio di emorragia che ha fatto precipitare il suo stato rendendo necessario un intervento neurochirurgico d'urgenza.

